Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 775 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 775 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.094.179.000
|9,81
|Ereğli Demir Çelik
|53.935.000.000
|1,35
|Koç Holding
|49.830.396.683
|1,08
|Bim Mağazalar
|41.805.720.000
|5,83
|SASA Polyester
|38.246.400.000
|13,25
|ASELSAN
|35.408.400.000
|1,98
|Turkcell
|34.320.000.000
|1,65
|Garanti Bankası
|28.518.000.000
|0,46
|Gübre Fabrikaları
|25.384.000.000
|23,50
|Akbank
|25.064.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|23.835.000.000
|1,98
|Tüpraş
|22.763.105.280
|1,99
|Arçelik
|22.717.982.252
|1,64
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.094.852.700
|0,33
|Koza Altın
|18.589.750.000
|2,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,39
|Coca Cola İçecek
|18.276.540.687
|2,39
|Sabancı Holding
|17.833.130.357
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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