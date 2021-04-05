Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 800 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 800 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.866.368.000
|10,20
|Ereğli Demir Çelik
|54.075.000.000
|1,36
|Koç Holding
|50.870.114.883
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.777.240.000
|5,96
|SASA Polyester
|39.010.000.000
|13,52
|ASELSAN
|36.343.200.000
|2,03
|Turkcell
|33.374.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|28.980.000.000
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|26.035.300.000
|24,10
|Akbank
|25.428.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|24.045.000.000
|2,00
|Tüpraş
|23.113.692.160
|2,02
|Arçelik
|22.907.186.150
|1,66
|Şişe Cam
|22.882.209.000
|1,03
|İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,33
|Koza Altın
|19.230.250.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,40
|Coca Cola İçecek
|18.569.067.086
|2,42
|Sabancı Holding
|18.077.978.829
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.022.800.000
|0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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