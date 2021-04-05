Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 798 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 798 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.638.370.000
|10,31
|Ereğli Demir Çelik
|53.655.000.000
|1,35
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.898.680.000
|5,98
|SASA Polyester
|39.425.000.000
|13,66
|ASELSAN
|36.160.800.000
|2,02
|Turkcell
|33.198.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|28.938.000.000
|0,47
|Akbank
|25.220.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.699.300.000
|22,86
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|1,99
|Tüpraş
|22.988.482.560
|2,01
|Arçelik
|22.853.127.893
|1,65
|Şişe Cam
|22.759.680.437
|1,03
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,33
|Koza Altın
|19.230.250.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,39
|Sabancı Holding
|18.241.211.143
|0,48
|Coca Cola İçecek
|17.984.014.287
|2,35
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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