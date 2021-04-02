Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.620.731.000
|10,17
|Ereğli Demir Çelik
|53.025.000.000
|1,33
|Koç Holding
|50.870.114.883
|1,10
|Bim Mağazalar
|43.111.200.000
|6,01
|Sasa Polyester
|38.927.000.000
|13,49
|Aselsan
|35.340.000.000
|1,98
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|29.526.000.000
|0,48
|Akbank
|25.428.000.000
|0,40
|Gübre Fabrik.
|24.382.000.000
|22,57
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|1,99
|Tüpraş
|23.063.608.320
|2,01
|Arçelik
|22.974.758.970
|1,66
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.454.850.300
|0,33
|Koza Altın
|19.077.750.000
|2,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.921.394.876
|0,40
|Sabancı Holding
|18.853.332.322
|0,50
|Coca Cola İçecek
|18.085.762.600
|2,36
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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