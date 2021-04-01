Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan70.076.727.0009,95
Ereğli Demir Çelik53.970.000.0001,36
Koç Holding50.413.653.2341,09
Bim Mağazalar43.080.840.0006,00
Sasa Polyester38.927.000.00013,49
ASELSAN34.678.800.0001,94
Turkcell33.242.000.0001,60
Garanti Bankası28.896.000.0000,47
Akbank24.960.000.0000,40
Gübre Fabrikaları24.899.700.00023,05
Türk Telekom23.450.000.0001,95
Tüpraş23.013.524.4802,01
Arçelik22.974.758.9701,66
Şişe Cam22.514.623.3131,01
İş Bankası (C)22.274.851.5000,33
Yapı ve Kredi Bankası18.583.512.8250,39
Koza Altın18.178.000.0002,40
Sabancı Holding17.996.362.6710,47
Coca Cola İçecek17.742.362.0452,32
Türk Hava Yolları17.733.000.0000,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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