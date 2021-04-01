Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 783 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.076.727.000
|9,95
|Ereğli Demir Çelik
|53.970.000.000
|1,36
|Koç Holding
|50.413.653.234
|1,09
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|6,00
|Sasa Polyester
|38.927.000.000
|13,49
|ASELSAN
|34.678.800.000
|1,94
|Turkcell
|33.242.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|28.896.000.000
|0,47
|Akbank
|24.960.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.899.700.000
|23,05
|Türk Telekom
|23.450.000.000
|1,95
|Tüpraş
|23.013.524.480
|2,01
|Arçelik
|22.974.758.970
|1,66
|Şişe Cam
|22.514.623.313
|1,01
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,39
|Koza Altın
|18.178.000.000
|2,40
|Sabancı Holding
|17.996.362.671
|0,47
|Coca Cola İçecek
|17.742.362.045
|2,32
|Türk Hava Yolları
|17.733.000.000
|0,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500