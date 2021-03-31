Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 753 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 753 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ford Otosan61.760.160.0008,77
Koç Holding59.441.450.2921,28
Ereğli Demir Çelik58.800.000.0001,48
Enka İnşaat45.528.000.0000,93
Bim Mağazalar41.836.080.0005,83
Aselsan39.238.800.0002,19
Sasa Polyester38.561.800.00013,36
Garanti Bankası38.514.000.0000,62
İskenderun Demir Çelik37.120.000.0001,69
Turkcell36.740.000.0001,77
Akbank32.240.000.0000,51
Türk Telekom27.615.000.0002,29
Gübre Fabrik.27.571.700.00048,56
Tüpraş26.719.728.6402,33
İş Bankası (C)26.414.823.9000,39
Arçelik24.109.982.3541,74
Yapı ve Kredi Bank.23.567.273.0820,50
Şişe Cam23.556.116.0921,06
Sabancı Holding22.158.786.6910,58
Türk Hava Yolları20.562.000.0000,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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