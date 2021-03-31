Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.

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Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 750 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Ford Otosan70.006.545.0009,94
Ereğli Demir Çelik52.430.000.0001,32
Koç Holding49.297.858.0921,06
Enka İnşaat45.192.000.0000,92
Bim Mağazalar42.837.960.0005,97
Sasa Polyester38.030.600.00013,18
İskenderun Demir Çelik34.249.000.0001,56
Aselsan34.154.400.0001,91
Turkcell32.472.000.0001,56
Garanti Bankası28.140.000.0000,45
Akbank24.544.000.0000,39
Gübre Fabrik.24.365.300.00022,56
Türk Telekom23.940.000.0001,99
Arçelik22.988.273.5341,66
Tüpraş22.550.248.9601,97
Şişe Cam22.422.726.8911,01
İş Bankası (C)21.734.855.1000,32
Yapı ve Kredi Bank.18.583.512.8250,39
Koza Altın17.751.000.0002,35
Coca Cola İçecek17.742.362.0452,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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