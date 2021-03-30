Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan69.374.907.0009,85
Ereğli Demir Çelik52.115.000.0001,31
Koç Holding49.450.011.9751,07
Enka İnşaat46.256.000.0000,94
Bim Mağazalar43.414.800.0006,05
Sasa Polyester36.901.800.00012,78
ASELSAN34.245.600.0001,92
İskenderun Demir Çelik33.031.000.0001,50
Turkcell32.802.000.0001,58
Garanti Bankası28.476.000.0000,46
Akbank24.544.000.0000,39
Gübre Fabrikaları24.215.000.00022,42
Türk Telekom23.625.000.0001,96
Arçelik22.893.671.5851,66
Tüpraş22.662.937.6001,98
Şişe Cam22.545.255.4531,02
İş Bankası (C)21.689.855.4000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.499.042.3120,39
Coca Cola İçecek17.894.984.5142,34
Koza Altın17.568.000.0002,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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