Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan64.918.350.0009,22
Ereğli Demir Çelik51.135.000.0001,28
Koç Holding48.435.652.7551,05
Enka İnşaat47.880.000.0000,97
Bim Mağazalar43.050.480.0006,00
SASA Polyester36.818.800.00012,76
ASELSAN34.473.600.0001,93
İskenderun Demir Çelik33.060.000.0001,50
Turkcell32.340.000.0001,56
Garanti Bankası28.938.000.0000,47
Akbank24.752.000.0000,39
Gübre Fabrikaları24.549.000.00022,73
Türk Telekom23.730.000.0001,97
Tüpraş23.226.380.8002,03
Şişe Cam22.698.416.1561,02
Arçelik22.542.292.9191,63
İş Bankası (C)21.779.854.8000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.499.042.3120,39
Coca Cola İçecek18.060.325.5222,36
Koza Altın17.995.000.0002,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Guy Ritchie Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:56:20. #1.16#
title