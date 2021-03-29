Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan65.971.080.0009,37
Ereğli Demir Çelik50.610.000.0001,27
Koç Holding49.348.576.0531,06
Enka İnşaat45.472.000.0000,93
Bim Mağazalar43.050.480.0006,00
Sasa Polyester37.150.800.00012,87
ASELSAN34.405.200.0001,92
İskenderun Demir Çelik33.118.000.0001,51
Turkcell32.560.000.0001,57
Garanti Bankası29.190.000.0000,47
Gübre Fabrikaları24.832.900.00022,99
Akbank24.700.000.0000,39
Türk Telekom23.695.000.0001,97
Tüpraş23.263.943.6802,03
Şişe Cam22.575.887.5941,02
Arçelik22.407.147.2781,62
İş Bankası (C)21.869.854.2000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.583.512.8250,39
Coca Cola İçecek17.856.828.8962,33
Sabancı Holding17.771.918.2390,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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