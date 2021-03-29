Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.971.080.000
|9,37
|Ereğli Demir Çelik
|50.610.000.000
|1,27
|Koç Holding
|49.348.576.053
|1,06
|Enka İnşaat
|45.472.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|6,00
|Sasa Polyester
|37.150.800.000
|12,87
|ASELSAN
|34.405.200.000
|1,92
|İskenderun Demir Çelik
|33.118.000.000
|1,51
|Turkcell
|32.560.000.000
|1,57
|Garanti Bankası
|29.190.000.000
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|24.832.900.000
|22,99
|Akbank
|24.700.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|1,97
|Tüpraş
|23.263.943.680
|2,03
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,02
|Arçelik
|22.407.147.278
|1,62
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,39
|Coca Cola İçecek
|17.856.828.896
|2,33
|Sabancı Holding
|17.771.918.239
|0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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