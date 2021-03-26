Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan66.918.537.0009,50
Koç Holding48.816.037.4631,05
Ereğli Demir Çelik48.300.000.0001,21
Bim Mağazalar43.718.400.0006,09
Enka İnşaat43.568.000.0000,89
Sasa Polyester36.802.200.00012,75
ASELSAN33.858.000.0001,89
Turkcell32.516.000.0001,56
İskenderun Demir Çelik31.871.000.0001,45
Garanti Bankası28.896.000.0000,47
Gübre Fabrikaları24.565.700.00022,74
Akbank24.544.000.0000,39
Türk Telekom23.695.000.0001,97
Arçelik23.488.312.4061,70
Tüpraş23.439.237.1202,05
Şişe Cam22.637.151.8751,02
İş Bankası (C)21.779.854.8000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.499.042.3120,39
Coca Cola İçecek17.818.673.2792,33
Koza Altın17.781.500.0002,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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