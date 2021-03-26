Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 756 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.918.537.000
|9,50
|Koç Holding
|48.816.037.463
|1,05
|Ereğli Demir Çelik
|48.300.000.000
|1,21
|Bim Mağazalar
|43.718.400.000
|6,09
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Sasa Polyester
|36.802.200.000
|12,75
|ASELSAN
|33.858.000.000
|1,89
|Turkcell
|32.516.000.000
|1,56
|İskenderun Demir Çelik
|31.871.000.000
|1,45
|Garanti Bankası
|28.896.000.000
|0,47
|Gübre Fabrikaları
|24.565.700.000
|22,74
|Akbank
|24.544.000.000
|0,39
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|1,97
|Arçelik
|23.488.312.406
|1,70
|Tüpraş
|23.439.237.120
|2,05
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|İş Bankası (C)
|21.779.854.800
|0,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Coca Cola İçecek
|17.818.673.279
|2,33
|Koza Altın
|17.781.500.000
|2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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