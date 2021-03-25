Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 782 milyar lira olarak hesaplandı.

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi
Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 782 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan69.550.362.0009,87
Koç Holding50.768.678.9611,10
Ereğli Demir Çelik48.020.000.0001,21
Enka İnşaat44.128.000.0000,90
Bim Mağazalar42.716.520.0005,95
Sasa Polyester37.648.800.00013,04
ASELSAN34.336.800.0001,92
Turkcell32.956.000.0001,59
İskenderun Demir Çelik32.190.000.0001,46
Garanti Bankası29.358.000.0000,47
Akbank25.220.000.0000,40
Gübre Fabrikaları24.699.300.00022,86
Türk Telekom24.255.000.0002,01
Arçelik24.231.613.4311,75
Tüpraş23.639.572.4802,07
Şişe Cam22.116.405.4861,00
İş Bankası (C)21.959.853.6000,32
Koza Altın18.315.250.0002,42
Yapı ve Kredi Bankası18.245.630.7730,38
Sabancı Holding18.077.978.8290,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Yunus Emre Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:21:53. #1.14#
title