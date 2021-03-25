Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 782 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 782 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.550.362.000
|9,87
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,10
|Ereğli Demir Çelik
|48.020.000.000
|1,21
|Enka İnşaat
|44.128.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|42.716.520.000
|5,95
|Sasa Polyester
|37.648.800.000
|13,04
|ASELSAN
|34.336.800.000
|1,92
|Turkcell
|32.956.000.000
|1,59
|İskenderun Demir Çelik
|32.190.000.000
|1,46
|Garanti Bankası
|29.358.000.000
|0,47
|Akbank
|25.220.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.699.300.000
|22,86
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,01
|Arçelik
|24.231.613.431
|1,75
|Tüpraş
|23.639.572.480
|2,07
|Şişe Cam
|22.116.405.486
|1,00
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,32
|Koza Altın
|18.315.250.000
|2,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,38
|Sabancı Holding
|18.077.978.829
|0,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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