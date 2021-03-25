Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 808 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan72.708.552.00010,32
Koç Holding51.529.448.3761,11
Ereğli Demir Çelik50.225.000.0001,26
Enka İnşaat44.800.000.0000,91
Bim Mağazalar41.896.800.0005,84
SASA Polyester39.259.000.00013,60
ASELSAN34.861.200.0001,95
Turkcell33.330.000.0001,60
İskenderun Demir Çelik32.625.000.0001,48
Garanti Bankası30.240.000.0000,49
Gübre Fabrikaları25.651.200.00023,75
Akbank25.532.000.0000,41
Türk Telekom24.360.000.0002,02
Arçelik23.988.351.2781,74
Tüpraş23.063.608.3202,01
Şişe Cam22.606.519.7351,02
İş Bankası (C)22.274.851.5000,33
Yapı ve Kredi Bankası18.836.924.3630,40
Coca Cola İçecek18.378.289.0002,40
Koza Altın18.117.000.0002,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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