Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:14
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan72.708.552.00010,32
Koç Holding51.529.448.3761,11
Ereğli Demir Çelik50.225.000.0001,26
Enka İnşaat44.800.000.0000,91
Bim Mağazalar41.896.800.0005,84
Sasa Polyester39.259.000.00013,60
ASELSAN34.861.200.0001,95
Turkcell33.330.000.0001,60
İskenderun Demir Çelik32.625.000.0001,48
Garanti Bankası30.240.000.0000,49
Gübre Fabrikaları25.651.200.00023,75
Akbank25.532.000.0000,41
Türk Telekom24.360.000.0002,02
Arçelik23.988.351.2781,74
Tüpraş23.063.608.3202,01
Şişe Cam22.606.519.7351,02
İş Bankası (C)22.274.851.5000,33
Yapı ve Kredi Bankası18.836.924.3630,40
Coca Cola İçecek18.378.289.0002,40
Koza Altın18.117.000.0002,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:17:28. #1.14#
title