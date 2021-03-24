Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:05
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 782 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 782 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan73.270.008.00010,40
Koç Holding52.645.243.5181,14
Ereğli Demir Çelik48.370.000.0001,22
Enka İnşaat45.080.000.0000,92
Bim Mağazalar42.139.680.0005,87
SASA Polyester38.993.400.00013,51
ASELSAN34.701.600.0001,94
Turkcell33.264.000.0001,60
İskenderun Demir Çelik31.697.000.0001,44
Garanti Bankası30.534.000.0000,49
Akbank25.740.000.0000,41
Türk Telekom24.465.000.0002,03
Gübre Fabrikaları24.114.800.00022,32
Arçelik23.218.021.1241,68
Tüpraş22.950.919.6802,01
İş Bankası (C)22.499.850.0000,33
Şişe Cam22.085.773.3451,00
Yapı ve Kredi Bankası19.090.335.9020,40
Koza Altın17.964.500.0002,38
Sabancı Holding17.935.150.5530,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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