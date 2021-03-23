Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:57
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan73.515.645.00010,44
Ereğli Demir Çelik53.900.000.0001,35
Koç Holding51.630.884.2981,11
Enka İnşaat44.240.000.0000,90
Bim Mağazalar41.107.440.0005,73
SASA Polyester36.221.200.00012,55
İskenderun Demir Çelik34.945.000.0001,59
ASELSAN34.291.200.0001,92
Turkcell32.758.000.0001,58
Garanti Bankası30.198.000.0000,49
Akbank24.960.000.0000,40
Gübre Fabrikaları23.647.200.00021,89
Türk Telekom23.555.000.0001,96
Arçelik22.231.457.9451,61
Tüpraş22.199.662.0801,94
Şişe Cam21.656.923.3770,98
İş Bankası (C)21.644.855.7000,32
Yapı ve Kredi Bankası18.499.042.3120,39
Koza Altın17.629.000.0002,33
Coca Cola İçecek17.424.398.5672,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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