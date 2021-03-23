Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:45
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 726 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 726 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.848.916.000
|10,34
|Koç Holding
|51.681.602.259
|1,12
|Ereğli Demir Çelik
|51.590.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|43.120.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|40.469.880.000
|5,64
|Sasa Polyester
|35.175.400.000
|12,19
|ASELSAN
|34.245.600.000
|1,92
|İskenderun Demir Çelik
|33.698.000.000
|1,53
|Garanti Bankası
|30.870.000.000
|0,50
|Turkcell
|30.712.000.000
|1,48
|Akbank
|25.896.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|1,99
|Gübre Fabrikaları
|23.313.200.000
|21,58
|Tüpraş
|22.600.332.800
|1,97
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Arçelik
|22.272.001.637
|1,61
|Şişe Cam
|21.411.866.253
|0,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.090.335.902
|0,40
|Sabancı Holding
|17.465.857.649
|0,46
|Koza Altın
|17.263.000.000
|2,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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