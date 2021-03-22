Borsa şirketlerinin piyasa değeri
22.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:06
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|72.147.096.000
|10,24
|Koç Holding
|52.391.653.713
|1,13
|Ereğli Demir Çelik
|51.485.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|41.440.000.000
|0,84
|Bim Mağazalar
|39.346.560.000
|5,48
|ASELSAN
|33.607.200.000
|1,88
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,54
|Sasa Polyester
|32.934.400.000
|11,41
|İskenderun Demir Çelik
|32.277.000.000
|1,47
|Turkcell
|31.394.000.000
|1,51
|Akbank
|27.716.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.185.000.000
|2,01
|Gübre Fabrikaları
|23.279.800.000
|21,55
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,34
|Tüpraş
|22.675.458.560
|1,98
|Arçelik
|21.339.496.714
|1,54
|Şişe Cam
|21.228.073.409
|0,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,42
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.139.600.000
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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