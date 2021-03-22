Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:06
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan72.147.096.00010,24
Koç Holding52.391.653.7131,13
Ereğli Demir Çelik51.485.000.0001,29
Enka İnşaat41.440.000.0000,84
Bim Mağazalar39.346.560.0005,48
ASELSAN33.607.200.0001,88
Garanti Bankası33.516.000.0000,54
Sasa Polyester32.934.400.00011,41
İskenderun Demir Çelik32.277.000.0001,47
Turkcell31.394.000.0001,51
Akbank27.716.000.0000,44
Türk Telekom24.185.000.0002,01
Gübre Fabrikaları23.279.800.00021,55
İş Bankası (C)23.219.845.2000,34
Tüpraş22.675.458.5601,98
Arçelik21.339.496.7141,54
Şişe Cam21.228.073.4090,96
Yapı ve Kredi Bankası20.188.452.5690,42
Sabancı Holding18.363.635.3790,48
Türk Hava Yolları17.139.600.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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