Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:53
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 923 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 923 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|75.410.559.000
|10,71
|Koç Holding
|59.542.886.214
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|59.185.000.000
|1,49
|Enka İnşaat
|44.632.000.000
|0,91
|Bim Mağazalar
|43.961.280.000
|6,13
|ASELSAN
|38.988.000.000
|2,18
|İskenderun Demir Çelik
|38.019.000.000
|1,73
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,61
|Sasa Polyester
|37.051.200.000
|12,84
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,75
|Akbank
|31.616.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.930.000.000
|2,32
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,39
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,28
|Gübre Fabrikaları
|25.384.000.000
|23,50
|Arçelik
|24.177.555.175
|1,75
|Şişe Cam
|23.954.333.919
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.144.920.518
|0,49
|Sabancı Holding
|21.097.776.647
|0,56
|Türk Hava Yolları
|19.623.600.000
|0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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