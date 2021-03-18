Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 923 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 923 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan75.410.559.00010,71
Koç Holding59.542.886.2141,28
Ereğli Demir Çelik59.185.000.0001,49
Enka İnşaat44.632.000.0000,91
Bim Mağazalar43.961.280.0006,13
ASELSAN38.988.000.0002,18
İskenderun Demir Çelik38.019.000.0001,73
Garanti Bankası37.590.000.0000,61
Sasa Polyester37.051.200.00012,84
Turkcell36.410.000.0001,75
Akbank31.616.000.0000,50
Türk Telekom27.930.000.0002,32
İş Bankası (C)26.369.824.2000,39
Tüpraş26.068.638.7202,28
Gübre Fabrikaları25.384.000.00023,50
Arçelik24.177.555.1751,75
Şişe Cam23.954.333.9191,08
Yapı ve Kredi Bankası23.144.920.5180,49
Sabancı Holding21.097.776.6470,56
Türk Hava Yolları19.623.600.0000,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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