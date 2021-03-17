Borsa şirketlerinin piyasa değeri
17.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:56
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 935 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 935 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|80.428.572.000
|11,42
|Koç Holding
|61.064.425.044
|1,32
|Ereğli Demir Çelik
|59.290.000.000
|1,49
|Enka İnşaat
|44.968.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|43.505.880.000
|6,06
|ASELSAN
|38.896.800.000
|2,18
|İskenderun Demir Çelik
|38.135.000.000
|1,73
|Sasa Polyester
|37.366.600.000
|12,95
|Garanti Bankası
|36.750.000.000
|0,59
|Turkcell
|36.212.000.000
|1,74
|Akbank
|31.148.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.685.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|25.829.827.800
|0,38
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,25
|Gübre Fabrikaları
|25.617.800.000
|23,71
|Arçelik
|24.393.788.201
|1,77
|Şişe Cam
|24.321.919.606
|1,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.722.567.954
|0,48
|Sabancı Holding
|20.832.524.136
|0,55
|Türk Hava Yolları
|20.079.000.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500