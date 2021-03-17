Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:56
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 935 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 935 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan80.428.572.00011,42
Koç Holding61.064.425.0441,32
Ereğli Demir Çelik59.290.000.0001,49
Enka İnşaat44.968.000.0000,92
Bim Mağazalar43.505.880.0006,06
ASELSAN38.896.800.0002,18
İskenderun Demir Çelik38.135.000.0001,73
Sasa Polyester37.366.600.00012,95
Garanti Bankası36.750.000.0000,59
Turkcell36.212.000.0001,74
Akbank31.148.000.0000,50
Türk Telekom27.685.000.0002,30
İş Bankası (C)25.829.827.8000,38
Tüpraş25.793.177.6002,25
Gübre Fabrikaları25.617.800.00023,71
Arçelik24.393.788.2011,77
Şişe Cam24.321.919.6061,10
Yapı ve Kredi Bankası22.722.567.9540,48
Sabancı Holding20.832.524.1360,55
Türk Hava Yolları20.079.000.0000,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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