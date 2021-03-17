Borsa şirketlerinin piyasa değeri
17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:50
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 938 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 938 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|80.428.572.000
|11,42
|Koç Holding
|62.433.809.991
|1,35
|Ereğli Demir Çelik
|59.080.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|46.088.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|43.688.040.000
|6,09
|ASELSAN
|39.307.200.000
|2,20
|İskenderun Demir Çelik
|38.570.000.000
|1,75
|Garanti Bankası
|37.548.000.000
|0,60
|Sasa Polyester
|36.802.200.000
|12,75
|Turkcell
|36.520.000.000
|1,76
|Akbank
|31.772.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|2,36
|Tüpraş
|26.444.267.520
|2,31
|İş Bankası (C)
|26.189.825.400
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|26.102.100.000
|24,16
|Arçelik
|24.664.079.483
|1,78
|Şişe Cam
|24.413.816.028
|1,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,56
|Türk Hava Yolları
|20.451.600.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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