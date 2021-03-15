Borsa şirketlerinin piyasa değeri
15.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:04
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 920 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 920 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.497.445.000
|9,44
|Koç Holding
|59.035.706.604
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|58.625.000.000
|1,47
|Enka İnşaat
|46.200.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|43.263.000.000
|6,03
|ASELSAN
|39.398.400.000
|2,20
|İskenderun Demir Çelik
|38.396.000.000
|1,75
|Sasa Polyester
|37.499.400.000
|12,99
|Garanti Bankası
|36.624.000.000
|0,59
|Turkcell
|36.542.000.000
|1,76
|Akbank
|31.460.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,29
|Tüpraş
|26.644.602.880
|2,33
|Gübre Fabrikaları
|26.302.500.000
|24,35
|İş Bankası (C)
|26.009.826.600
|0,38
|Arçelik
|24.204.584.303
|1,75
|Şişe Cam
|23.862.437.498
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.722.567.954
|0,48
|Sabancı Holding
|21.301.817.040
|0,56
|Türk Hava Yolları
|20.272.200.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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