Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:09
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.953.254.000
|8,94
|Koç Holding
|59.035.706.604
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|58.800.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|45.976.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|43.263.000.000
|6,03
|ASELSAN
|39.010.800.000
|2,18
|Garanti Bankası
|37.464.000.000
|0,60
|Sasa Polyester
|37.416.400.000
|12,96
|İskenderun Demir Çelik
|37.381.000.000
|1,70
|Turkcell
|36.454.000.000
|1,75
|Akbank
|31.876.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.615.000.000
|2,29
|Tüpraş
|26.869.980.160
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|26.603.100.000
|24,63
|İş Bankası (C)
|26.324.824.500
|0,39
|Arçelik
|24.474.875.585
|1,77
|Şişe Cam
|23.464.219.670
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.144.920.518
|0,49
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.010.000.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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