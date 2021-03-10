Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 934 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 934 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|61.830.342.000
|8,78
|Koç Holding
|58.984.988.643
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|58.975.000.000
|1,48
|Enka İnşaat
|45.976.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|41.593.200.000
|5,80
|ASELSAN
|39.284.400.000
|2,20
|Garanti Bankası
|38.052.000.000
|0,61
|Sasa Polyester
|37.698.600.000
|13,06
|İskenderun Demir Çelik
|37.033.000.000
|1,68
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,75
|Akbank
|32.084.000.000
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|28.339.900.000
|49,91
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,31
|Tüpraş
|26.895.022.080
|2,35
|İş Bankası (C)
|26.279.824.800
|0,39
|Arçelik
|23.853.205.636
|1,73
|Şişe Cam
|23.556.116.092
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.229.391.031
|0,49
|Sabancı Holding
|22.117.978.612
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.617.200.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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