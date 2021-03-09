Borsa şirketlerinin piyasa değeri
09.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:03
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 916 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 916 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|61.830.342.000
|8,78
|Koç Holding
|58.984.988.643
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|57.400.000.000
|1,44
|Enka İnşaat
|46.480.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|41.441.400.000
|5,78
|ASELSAN
|39.147.600.000
|2,19
|Garanti Bankası
|37.884.000.000
|0,61
|Turkcell
|36.256.000.000
|1,74
|İskenderun Demir Çelik
|36.134.000.000
|1,64
|Sasa Polyester
|35.059.200.000
|12,15
|Akbank
|31.876.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|2,31
|Gübre Fabrikaları
|27.070.700.000
|47,68
|Tüpraş
|26.819.896.320
|2,34
|İş Bankası (C)
|26.144.825.700
|0,39
|Arçelik
|23.947.807.585
|1,73
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.060.450.005
|0,48
|Sabancı Holding
|22.281.210.927
|0,59
|Türk Hava Yolları
|20.727.600.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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