Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 911 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 911 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan62.777.799.0008,91
Koç Holding57.869.193.5011,25
Ereğli Demir Çelik56.420.000.0001,42
Enka İnşaat43.848.000.0000,89
Bim Mağazalar40.894.920.0007,61
ASELSAN39.170.400.0002,19
Garanti Bankası38.304.000.0000,62
İskenderun Demir Çelik35.873.000.0001,63
Turkcell35.794.000.0001,72
Akbank32.396.000.0000,51
Sasa Polyester32.336.800.00011,20
Türk Telekom27.755.000.0002,31
Tüpraş27.245.608.9602,38
Gübre Fabrikaları26.720.000.00047,06
İş Bankası (C)26.279.824.8000,39
Arçelik23.920.778.4571,73
Şişe Cam23.433.587.5301,06
Yapı ve Kredi Bankası22.975.979.4920,48
Sabancı Holding21.975.150.3370,58
Türk Hava Yolları20.327.400.0000,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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