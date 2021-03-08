Borsa şirketlerinin piyasa değeri
08.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:37
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 911 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 911 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.777.799.000
|8,91
|Koç Holding
|57.869.193.501
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|56.420.000.000
|1,42
|Enka İnşaat
|43.848.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|40.894.920.000
|7,61
|ASELSAN
|39.170.400.000
|2,19
|Garanti Bankası
|38.304.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|35.873.000.000
|1,63
|Turkcell
|35.794.000.000
|1,72
|Akbank
|32.396.000.000
|0,51
|Sasa Polyester
|32.336.800.000
|11,20
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,31
|Tüpraş
|27.245.608.960
|2,38
|Gübre Fabrikaları
|26.720.000.000
|47,06
|İş Bankası (C)
|26.279.824.800
|0,39
|Arçelik
|23.920.778.457
|1,73
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|21.975.150.337
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.327.400.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500