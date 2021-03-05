Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:51
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 918 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 918 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.181.252.000
|8,83
|Koç Holding
|58.528.526.994
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|55.335.000.000
|1,39
|Enka İnşaat
|44.240.000.000
|0,90
|Bim Mağazalar
|41.228.880.000
|7,67
|ASELSAN
|39.261.600.000
|2,20
|Garanti Bankası
|38.850.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.728.000.000
|1,72
|İskenderun Demir Çelik
|34.597.000.000
|1,57
|Akbank
|32.864.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|32.585.800.000
|11,29
|Türk Telekom
|27.755.000.000
|2,31
|Gübre Fabrikaları
|26.770.100.000
|47,15
|İş Bankası (C)
|26.729.821.800
|0,39
|Tüpraş
|26.719.728.640
|2,33
|Arçelik
|23.691.030.867
|1,71
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.398.332.057
|0,49
|Sabancı Holding
|22.260.806.887
|0,59
|Türk Hava Yolları
|20.396.400.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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