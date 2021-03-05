Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:49
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 914 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 914 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.918.163.000
|8,93
|Koç Holding
|58.528.526.994
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|54.355.000.000
|1,37
|Enka İnşaat
|45.080.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|41.259.240.000
|7,68
|ASELSAN
|39.672.000.000
|2,22
|Garanti Bankası
|38.892.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.596.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|34.394.000.000
|1,56
|Akbank
|32.916.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|32.502.800.000
|11,26
|Türk Telekom
|27.615.000.000
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|26.887.000.000
|47,35
|Tüpraş
|26.744.770.560
|2,34
|İş Bankası (C)
|26.459.823.600
|0,39
|Arçelik
|23.758.603.688
|1,72
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.144.920.518
|0,49
|Sabancı Holding
|22.117.978.612
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.189.400.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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