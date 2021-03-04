Borsa şirketlerinin piyasa değeri
04.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:16
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 924 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 924 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|62.216.343.000
|8,83
|Koç Holding
|58.072.065.345
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|55.160.000.000
|1,39
|Enka İnşaat
|43.904.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|40.348.440.000
|7,51
|Garanti Bankası
|39.480.000.000
|0,64
|ASELSAN
|39.170.400.000
|2,19
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|34.626.000.000
|1,58
|Sasa Polyester
|33.034.000.000
|11,44
|Akbank
|33.020.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|27.685.000.000
|2,30
|Gübre Fabrikaları
|26.887.000.000
|47,35
|İş Bankası (C)
|26.594.822.700
|0,39
|Tüpraş
|26.494.351.360
|2,31
|Arçelik
|24.096.467.790
|1,74
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.398.332.057
|0,49
|Sabancı Holding
|21.791.513.983
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.313.600.000
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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