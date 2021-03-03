Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:42
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 927 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 927 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|66.286.899.000
|9,41
|Koç Holding
|59.035.706.604
|1,27
|Ereğli Demir Çelik
|54.775.000.000
|1,38
|Enka İnşaat
|41.944.000.000
|0,85
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|7,70
|ASELSAN
|39.535.200.000
|2,21
|Garanti Bankası
|39.438.000.000
|0,64
|Turkcell
|35.750.000.000
|1,72
|İskenderun Demir Çelik
|35.061.000.000
|1,60
|Akbank
|33.384.000.000
|0,53
|Sasa Polyester
|32.403.200.000
|11,23
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,34
|Tüpraş
|27.070.315.520
|2,36
|Gübre Fabrikaları
|27.003.900.000
|47,56
|İş Bankası (C)
|26.684.822.100
|0,39
|Şişe Cam
|23.801.173.216
|1,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.651.743.595
|0,50
|Arçelik
|23.596.428.919
|1,71
|Sabancı Holding
|22.056.766.494
|0,58
|Türk Hava Yolları
|20.479.200.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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