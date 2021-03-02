Borsa şirketlerinin piyasa değeri
02.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:04
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.585.266.000
|9,59
|Koç Holding
|58.274.937.189
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.850.000.000
|1,33
|Bim Mağazalar
|41.350.320.000
|7,69
|Enka İnşaat
|41.160.000.000
|0,84
|ASELSAN
|39.193.200.000
|2,19
|Garanti Bankası
|38.640.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,70
|İskenderun Demir Çelik
|34.510.000.000
|1,57
|Akbank
|32.760.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|32.121.000.000
|11,13
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,29
|Tüpraş
|26.945.105.920
|2,35
|Gübre Fabrikaları
|26.786.800.000
|47,18
|İş Bankası (C)
|26.054.826.300
|0,38
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|1,07
|Arçelik
|23.272.079.380
|1,68
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.229.391.031
|0,49
|Sabancı Holding
|21.771.109.944
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.437.800.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500