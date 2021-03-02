Borsa şirketlerinin piyasa değeri
02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 903 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 903 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.445.089.000
|9,86
|Koç Holding
|58.579.244.955
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.675.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|41.104.000.000
|0,84
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|7,62
|ASELSAN
|39.398.400.000
|2,20
|Garanti Bankası
|38.976.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.266.000.000
|1,70
|İskenderun Demir Çelik
|34.539.000.000
|1,57
|Akbank
|32.864.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|32.702.000.000
|11,33
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|27.521.600.000
|48,47
|Tüpraş
|26.769.812.480
|2,34
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.313.861.544
|0,49
|Arçelik
|23.150.448.303
|1,68
|Şişe Cam
|23.066.001.843
|1,04
|Sabancı Holding
|21.811.918.022
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.368.800.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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