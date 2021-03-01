Borsa şirketlerinin piyasa değeri
01.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:05
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.585.266.000
|9,59
|Koç Holding
|58.376.373.111
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|52.850.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|40.880.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|40.530.600.000
|7,54
|ASELSAN
|39.261.600.000
|2,20
|Garanti Bankası
|38.934.000.000
|0,63
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|34.626.000.000
|1,58
|Sasa Polyester
|33.449.000.000
|11,59
|Akbank
|32.760.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|2,31
|Gübre Fabrikaları
|27.187.600.000
|47,88
|Tüpraş
|26.494.351.360
|2,31
|İş Bankası (C)
|26.459.823.600
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.567.273.082
|0,50
|Şişe Cam
|23.249.794.686
|1,05
|Arçelik
|23.096.390.047
|1,67
|Sabancı Holding
|21.913.938.219
|0,58
|Koza Altın
|20.785.750.000
|2,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500