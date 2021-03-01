Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:05
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 899 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan67.585.266.0009,59
Koç Holding58.376.373.1111,26
Ereğli Demir Çelik52.850.000.0001,33
Enka İnşaat40.880.000.0000,83
Bim Mağazalar40.530.600.0007,54
ASELSAN39.261.600.0002,20
Garanti Bankası38.934.000.0000,63
Turkcell35.464.000.0001,71
İskenderun Demir Çelik34.626.000.0001,58
Sasa Polyester33.449.000.00011,59
Akbank32.760.000.0000,52
Türk Telekom27.860.000.0002,31
Gübre Fabrikaları27.187.600.00047,88
Tüpraş26.494.351.3602,31
İş Bankası (C)26.459.823.6000,39
Yapı ve Kredi Bankası23.567.273.0820,50
Şişe Cam23.249.794.6861,05
Arçelik23.096.390.0471,67
Sabancı Holding21.913.938.2190,58
Koza Altın20.785.750.0002,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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