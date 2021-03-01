Borsa şirketlerinin piyasa değeri
01.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:48
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 872 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 872 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.971.080.000
|9,37
|Koç Holding
|56.043.346.905
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|51.660.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|40.880.000.000
|0,83
|Bim Mağazalar
|40.257.360.000
|7,49
|ASELSAN
|39.170.400.000
|2,19
|Garanti Bankası
|37.842.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.958.000.000
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|33.988.000.000
|1,55
|Sasa Polyester
|33.648.200.000
|11,66
|Akbank
|31.668.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|2,28
|Gübre Fabrikaları
|27.371.300.000
|48,21
|Tüpraş
|25.918.387.200
|2,26
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,38
|Şişe Cam
|23.157.898.265
|1,04
|Arçelik
|22.934.215.278
|1,66
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.807.038.467
|0,48
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,57
|Koza Altın
|20.114.750.000
|2,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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