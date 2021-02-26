Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 824 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 824 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|61.444.341.000
|8,72
|Koç Holding
|54.724.679.919
|1,18
|Ereğli Demir Çelik
|51.065.000.000
|1,28
|Bim Mağazalar
|40.135.920.000
|7,47
|Enka İnşaat
|39.592.000.000
|0,81
|ASELSAN
|38.714.400.000
|2,17
|Garanti Bankası
|37.464.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.870.000.000
|1,68
|Sasa Polyester
|33.498.800.000
|11,61
|İskenderun Demir Çelik
|33.147.000.000
|1,51
|Akbank
|31.512.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|26.880.000.000
|2,23
|Gübre Fabrikaları
|26.653.200.000
|46,94
|İş Bankası (C)
|25.784.828.100
|0,38
|Tüpraş
|25.317.381.120
|2,21
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.384.685.903
|0,47
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|0,98
|Sabancı Holding
|21.383.433.197
|0,56
|Koza Altın
|19.703.000.000
|2,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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