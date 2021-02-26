Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|63.830.529.000
|9,06
|Koç Holding
|56.550.526.515
|1,22
|Ereğli Demir Çelik
|51.030.000.000
|1,28
|Bim Mağazalar
|40.378.800.000
|7,51
|Enka İnşaat
|40.096.000.000
|0,82
|ASELSAN
|38.965.200.000
|2,18
|Garanti Bankası
|37.296.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,67
|Sasa Polyester
|33.897.200.000
|11,74
|İskenderun Demir Çelik
|33.524.000.000
|1,53
|Akbank
|31.616.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.370.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|25.604.829.300
|0,38
|Tüpraş
|25.517.716.480
|2,23
|Gübre Fabrikaları
|24.164.900.000
|42,56
|Arçelik
|22.555.807.483
|1,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.384.685.903
|0,47
|Sabancı Holding
|21.975.150.337
|0,58
|Şişe Cam
|21.901.980.502
|0,99
|Koza Altın
|19.611.500.000
|2,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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