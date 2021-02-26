Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan63.830.529.0009,06
Koç Holding56.550.526.5151,22
Ereğli Demir Çelik51.030.000.0001,28
Bim Mağazalar40.378.800.0007,51
Enka İnşaat40.096.000.0000,82
ASELSAN38.965.200.0002,18
Garanti Bankası37.296.000.0000,60
Turkcell34.738.000.0001,67
Sasa Polyester33.897.200.00011,74
İskenderun Demir Çelik33.524.000.0001,53
Akbank31.616.000.0000,50
Türk Telekom27.370.000.0002,27
İş Bankası (C)25.604.829.3000,38
Tüpraş25.517.716.4802,23
Gübre Fabrikaları24.164.900.00042,56
Arçelik22.555.807.4831,63
Yapı ve Kredi Bankası22.384.685.9030,47
Sabancı Holding21.975.150.3370,58
Şişe Cam21.901.980.5020,99
Koza Altın19.611.500.0002,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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