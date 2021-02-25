Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:07
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan62.461.980.0008,87
Koç Holding57.311.295.9301,24
Ereğli Demir Çelik52.010.000.0001,31
Enka İnşaat40.768.000.0000,83
Bim Mağazalar39.650.160.0007,38
ASELSAN38.965.200.0002,18
Garanti Bankası38.136.000.0000,61
Turkcell34.958.000.0001,68
Sasa Polyester34.611.000.00011,99
İskenderun Demir Çelik33.930.000.0001,54
Akbank32.136.000.0000,51
Türk Telekom27.790.000.0002,31
İş Bankası (C)25.919.827.2000,38
Tüpraş25.768.135.6802,25
Gübre Fabrikaları24.682.600.00043,47
Yapı ve Kredi Bankası22.807.038.4670,48
Sabancı Holding22.444.443.2410,59
Arçelik22.312.545.3291,61
Şişe Cam22.177.669.7671,00
Koza Altın19.550.500.0002,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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