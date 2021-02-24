Borsa şirketlerinin piyasa değeri
24.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 843 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 843 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.567.440.000
|9,17
|Koç Holding
|56.195.500.788
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|50.470.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,82
|Bim Mağazalar
|39.710.880.000
|7,39
|ASELSAN
|39.672.000.000
|2,22
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.430.000.000
|1,66
|Sasa Polyester
|33.150.200.000
|11,49
|İskenderun Demir Çelik
|32.828.000.000
|1,49
|Akbank
|31.252.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|27.510.000.000
|2,29
|Tüpraş
|25.693.009.920
|2,24
|İş Bankası (C)
|25.649.829.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|24.749.400.000
|43,59
|Sabancı Holding
|22.750.503.831
|0,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.469.156.415
|0,47
|Arçelik
|22.380.118.150
|1,62
|Şişe Cam
|22.269.566.188
|1,00
|Koza Altın
|20.358.750.000
|2,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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