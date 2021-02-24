Borsa şirketlerinin piyasa değeri
24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:44
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 880 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 880 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.514.897.000
|9,30
|Koç Holding
|56.854.834.281
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|50.960.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|41.216.000.000
|0,84
|ASELSAN
|40.082.400.000
|2,24
|Bim Mağazalar
|40.075.200.000
|7,46
|Garanti Bankası
|38.262.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.354.000.000
|1,70
|İskenderun Demir Çelik
|33.263.000.000
|1,51
|Sasa Polyester
|32.237.200.000
|11,17
|Akbank
|32.136.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,34
|Gübre Fabrikaları
|28.005.900.000
|49,32
|İş Bankası (C)
|26.324.824.500
|0,39
|Tüpraş
|25.843.261.440
|2,26
|Arçelik
|23.028.817.226
|1,67
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|22.974.948.263
|0,60
|Şişe Cam
|22.637.151.875
|1,02
|Koza Altın
|20.816.250.000
|2,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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