Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 882 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 882 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan67.725.630.0009,61
Koç Holding57.006.988.1641,23
Ereğli Demir Çelik50.540.000.0001,27
Enka İnşaat41.720.000.0000,85
Bim Mağazalar40.166.280.0007,47
ASELSAN38.942.400.0002,41
Garanti Bankası38.556.000.0000,62
Turkcell35.420.000.0001,70
İskenderun Demir Çelik33.089.000.0001,51
Akbank32.448.000.0000,52
Sasa Polyester30.145.600.00010,44
Türk Telekom28.140.000.0002,34
Gübre Fabrikaları27.471.500.00048,38
İş Bankası (C)26.639.822.4000,39
Tüpraş25.492.674.5602,23
Arçelik23.312.623.0731,69
Sabancı Holding22.995.352.3020,63
Yapı ve Kredi Bankası22.975.979.4920,48
Şişe Cam22.575.887.5941,02
Koza Altın20.343.500.0002,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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