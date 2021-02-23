Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:49
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 902 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 902 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.340.003.000
|10,13
|Koç Holding
|57.767.757.579
|1,25
|Ereğli Demir Çelik
|50.715.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|42.056.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|40.652.040.000
|7,56
|ASELSAN
|39.216.000.000
|2,43
|Garanti Bankası
|38.766.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.640.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|33.002.000.000
|1,50
|Akbank
|32.708.000.000
|0,52
|Sasa Polyester
|30.145.600.000
|10,44
|Türk Telekom
|28.560.000.000
|2,37
|Gübre Fabrikaları
|27.805.500.000
|48,97
|İş Bankası (C)
|26.999.820.000
|0,40
|Tüpraş
|25.542.758.400
|2,23
|Arçelik
|23.204.506.560
|1,68
|Sabancı Holding
|23.076.968.460
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.060.450.005
|0,48
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,02
|Koza Altın
|20.877.250.000
|2,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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