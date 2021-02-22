Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

22.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:54
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 923 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan74.112.192.00010,52
Koç Holding58.680.680.8771,27
Ereğli Demir Çelik51.030.000.0001,28
Enka İnşaat42.728.000.0000,87
Bim Mağazalar40.682.400.0007,57
Aselsan39.945.600.0002,47
Garanti Bankası38.682.000.0000,62
Turkcell36.432.000.0001,75
Sasa Polyester33.482.200.00011,60
İskenderun Demir Çelik33.350.000.0001,52
Akbank32.760.000.0000,52
Türk Telekom29.085.000.0002,42
İş Bankası (C)27.179.818.8000,40
Gübre Fabrikaları26.168.900.00046,09
Tüpraş25.267.297.2802,21
Arçelik23.718.059.9961,72
Yapı ve Kredi Bankası23.313.861.5440,49
Sabancı Holding23.015.756.3420,63
Şişe Cam22.851.576.8591,03
Koza Altın21.121.250.0002,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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