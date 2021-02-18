Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:56
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 927 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|64.286.712.000
|9,13
|Koç Holding
|56.854.834.281
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.485.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|42.448.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|41.532.480.000
|7,73
|Sasa Polyester
|41.334.000.000
|14,32
|ASELSAN
|39.558.000.000
|2,45
|Garanti Bankası
|39.186.000.000
|0,63
|Turkcell
|36.454.000.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|33.292.000.000
|1,51
|Akbank
|32.864.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|29.295.000.000
|2,43
|İş Bankası (C)
|27.179.818.800
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|25.551.000.000
|45,00
|Tüpraş
|25.442.590.720
|2,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.229.391.031
|0,49
|Koza Altın
|23.195.250.000
|3,22
|Arçelik
|22.853.127.893
|1,65
|Şişe Cam
|22.790.312.578
|1,03
|Sabancı Holding
|22.383.231.123
|0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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