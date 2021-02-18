Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 940 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 940 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 18.02.2021
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|63.409.437.000
|9,00
|Koç Holding
|56.347.654.671
|1,22
|Ereğli Demir Çelik
|52.080.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|42.728.000.000
|0,87
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|7,80
|Sasa Polyester
|40.205.200.000
|13,93
|Garanti Bankası
|40.110.000.000
|0,65
|ASELSAN
|40.014.000.000
|2,48
|Turkcell
|36.806.000.000
|1,81
|Akbank
|33.644.000.000
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|33.321.000.000
|1,52
|Türk Telekom
|29.715.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,42
|Tüpraş
|25.943.429.120
|2,27
|Gübre Fabrikaları
|25.567.700.000
|45,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.820.684.621
|0,50
|Şişe Cam
|23.096.633.984
|1,04
|Sabancı Holding
|22.730.099.791
|0,62
|Arçelik
|22.596.351.175
|1,64
|Koza Altın
|22.097.250.000
|3,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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