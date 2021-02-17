Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:59
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 921 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 921 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ford Otosan58.461.606.0008,30
Koç Holding55.688.321.1781,20
Ereğli Demir Çelik51.520.000.0001,29
Enka İnşaat42.784.000.0000,87
Bim Mağazalar41.653.920.0007,75
Garanti Bankası40.110.000.0000,65
Aselsan39.763.200.0002,46
Sasa Polyester37.582.400.00013,02
Turkcell36.608.000.0001,80
Akbank33.332.000.0000,53
İskenderun Demir Çelik33.263.000.0001,51
Türk Telekom29.505.000.0002,45
İş Bankası (C)28.124.812.5000,41
Tüpraş25.567.800.3202,23
Gübre Fabrik.25.350.600.00044,65
Yapı ve Kredi Bank.23.567.273.0820,50
Şişe Cam22.974.105.4211,04
Arçelik22.636.894.8681,64
Sabancı Holding22.546.463.4380,62
Koza Altın21.700.750.0003,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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