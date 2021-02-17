Borsa şirketlerinin piyasa değeri
17.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 926 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 926 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.672.152.000
|8,33
|Koç Holding
|56.956.270.203
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.835.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|43.120.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|41.532.480.000
|7,73
|Garanti Bankası
|40.152.000.000
|0,65
|ASELSAN
|39.740.400.000
|2,46
|Turkcell
|36.674.000.000
|1,81
|Sasa Polyester
|35.524.000.000
|12,31
|Akbank
|33.280.000.000
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|33.205.000.000
|1,51
|Türk Telekom
|29.505.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|28.394.810.700
|0,42
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,25
|Gübre Fabrikaları
|25.484.200.000
|44,88
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.820.684.621
|0,50
|Şişe Cam
|23.157.898.265
|1,04
|Arçelik
|22.609.865.739
|1,64
|Sabancı Holding
|22.505.655.359
|0,62
|Koza Altın
|22.173.500.000
|3,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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