Borsa şirketlerinin piyasa değeri
16.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:58
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 37 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|56.651.962.437
|1,22
|Ford Otosan
|55.163.052.000
|7,83
|Ereğli Demir Çelik
|51.520.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|43.288.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|7,69
|Garanti Bankası
|40.908.000.000
|0,66
|Aselsan
|39.854.400.000
|2,47
|Turkcell
|37.092.000.000
|1,83
|Sasa Polyester
|34.179.400.000
|11,84
|Akbank
|33.852.000.000
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|33.234.000.000
|1,51
|Türk Telekom
|29.575.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|28.799.808.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|26.018.600.000
|45,82
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.074.096.159
|0,51
|Şişe Cam
|23.249.794.686
|1,05
|Sabancı Holding
|22.770.907.870
|0,63
|Arçelik
|22.488.234.662
|1,63
|Koza Altın
|22.082.000.000
|3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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