Borsa şirketlerinin piyasa değeri
16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:45
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 65 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 65 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|58.477.809.033
|1,26
|Ford Otosan
|56.180.691.000
|7,98
|Ereğli Demir Çelik
|52.675.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|43.568.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|42.336.000.000
|0,68
|Bim Mağazalar
|41.987.880.000
|7,81
|ASELSAN
|40.561.200.000
|2,51
|Turkcell
|37.422.000.000
|1,84
|Akbank
|35.152.000.000
|0,56
|İskenderun Demir Çelik
|33.988.000.000
|1,55
|Sasa Polyester
|33.648.200.000
|11,66
|Türk Telekom
|30.135.000.000
|2,50
|İş Bankası (C)
|29.429.803.800
|0,43
|Tüpraş
|26.769.812.480
|2,34
|Gübre Fabrikaları
|25.417.400.000
|44,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.580.919.236
|0,52
|Şişe Cam
|23.556.116.092
|1,06
|Sabancı Holding
|23.178.988.656
|0,64
|Arçelik
|22.839.613.329
|1,65
|Koza Altın
|22.814.000.000
|3,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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