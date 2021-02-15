Borsa şirketlerinin piyasa değeri
15.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 53 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 53 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.209.860.008
|1,23
|Ford Otosan
|56.707.056.000
|8,05
|Ereğli Demir Çelik
|53.130.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|43.512.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|42.210.000.000
|0,68
|Bim Mağazalar
|42.078.960.000
|7,83
|ASELSAN
|40.675.200.000
|2,52
|Turkcell
|37.686.000.000
|1,86
|Akbank
|34.840.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|33.901.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|31.423.800.000
|10,89
|Türk Telekom
|29.890.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|29.384.804.100
|0,43
|Tüpraş
|26.344.099.840
|2,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.665.389.749
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|24.432.100.000
|43,03
|Şişe Cam
|23.617.380.373
|1,06
|Sabancı Holding
|23.158.584.617
|0,64
|Arçelik
|23.001.788.098
|1,66
|Koza Altın
|22.676.750.000
|3,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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