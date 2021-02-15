Borsa şirketlerinin piyasa değeri
15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:42
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 53 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 53 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.666.321.657
|1,32
|Ford Otosan
|56.847.420.000
|8,07
|Ereğli Demir Çelik
|53.130.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|43.624.000.000
|0,89
|Bim Mağazalar
|42.078.960.000
|7,83
|Garanti Bankası
|42.000.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.492.800.000
|2,51
|Turkcell
|37.048.000.000
|1,83
|Akbank
|34.840.000.000
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|34.394.000.000
|1,56
|Sasa Polyester
|31.008.800.000
|10,74
|Türk Telekom
|29.820.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|29.204.805.300
|0,43
|Tüpraş
|26.344.099.840
|2,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.496.448.724
|0,52
|Şişe Cam
|23.801.173.216
|1,07
|Gübre Fabrikaları
|23.396.700.000
|41,21
|Sabancı Holding
|23.199.392.695
|0,64
|Arçelik
|22.920.700.714
|1,66
|Koza Altın
|22.112.500.000
|3,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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